Streit mit Folgen

Heidelberg. Ein 18-Jähriger hat in der Nacht zu Mittwoch im Heidelberger Stadtteil Handschuhsheim ein parkendes Auto beschädigt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte eine Zeugin gegen Mitternacht einen Streit zwischen dem Mann und seiner weiblichen Begleitung beobachtet. Anschließend habe der Mann gegen das Auto getreten, wobei der linke Außenspiegel und die Fahrertür beschädigt wurden.

Aufgrund der Personenbeschreibung konnte eine Streife wenig später den 18-Jährigen und seine Begleiterin antreffen. Gegen den 18-Jährigen wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. Da seine Begleiterin erst 15 Jahre alt war, wurde sie zunächst in Gewahrsam genommen und dann in die Obhut der Betreuer der Jugendeinrichtung, in der sie untergebracht ist, übergeben. yt