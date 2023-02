Streit mit Betriebsrat: Firma zieht vors Landesarbeitsgericht

Von Stefanie Ball

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Heidelberg. Der Streit zwischen dem Heidelberger Unternehmen Prominent und einem seiner Betriebsräte geht in die nächste Runde. Wie das Landesarbeitsgericht in Stuttgart mitteilte, hat der Dosierpumpenhersteller Berufung gegen das Urteil der ersten Instanz eingelegt.

Arbeitsgericht erklärt Kündigung für unwirksam

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Lebensmittel Gewerkschaft: Edeka-Händler sollen Bäcker-Jobs retten Mehr erfahren Demonstrationen Justizreform in Israel: Warnungen vor gewaltsamem Widerstand Mehr erfahren

Das Arbeitsgericht Mannheim hatte im Dezember die fristlose Kündigung des betroffenen Mitarbeiters, der zugleich Mitglied im Betriebsrat ist, für unwirksam erklärt. Wann das Landesarbeitsgericht den Fall behandelt, ist noch nicht klar. Zuständig ist die Außenkammer in Mannheim.

Streit schwelt seit langem

Geschäftsleitung und der betroffene Mitarbeiter beziehungsweise der Betriebsrat waren bereits seit langem auf Konfrontationskurs. Als dann im vergangenen Frühjahr ein neues Gremium gewählt wurde, blieb der 56-Jährige zwar dort Mitglied, war aber nicht mehr Vorsitzender. Bei der Wahl hatte sich nämlich eine Liste durchgesetzt, die nicht den bisherigen Betriebsrat repräsentierte. Prominent-Geschäftsführer Andreas Dulger hatte im Vorfeld mehr oder weniger unverhohlen zu einer Gegenkandidatur aufgerufen, kurz darauf formierte sich die neue Liste. Die IG Metall Heidelberg kritisierte daraufhin eine unerlaubte Wahlbeeinflussung seitens des Arbeitgebers.

Beleidigende Posts bei Facebook

Unmittelbar nach der Wahl äußerte sich der Ex-Betriebsratschef auf Facebook, in den Einträgen sprach er von verachtenswerten „Kreaturen und Schergen“, ohne konkret seine Firma zu nennen.

Emotionale Situation nach verlorener Betriebsratswahl

Die Heidelberger Kammer des Arbeitsgerichts Mannheim entschied im Rahmen einer Interessenabwägung zugunsten des Mitarbeiters. Zwar seien die Grenzen der zulässigen Meinungsfreiheit in Teilen der Facebook-Posts verletzt worden. Im Sinne des 56-Jährigen wertete das Gericht aber vor allem die über 20-jährige Zugehörigkeit zum Unternehmen, in denen sich der Mann nichts hat zuschulden kommen lassen. Auch seien die Äußerungen im zeitlichen Zusammenhang der Betriebsratswahl erfolgt, „welche auf beiden Seiten mit hohen Emotionen verbunden war“, wie das Gericht feststellt. Dies rechtfertige nicht die Äußerungen - vor allem nicht gegenüber den Kollegen, die die Wahl gewonnen hätten. „Dennoch lassen sie die Äußerungen in einem anderen Licht erscheinen“, urteilt das Gericht. Die Posts seien überdies schnell wieder gelöscht worden, was zeige, dass es sich „eher um eine spontane, unüberlegte Reaktion gehandelt haben dürfte“.