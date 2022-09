Streit in Heidelberger Kurfürstenanlage - Junge gegen Kopf getreten

Heidelberg. Am Mittwochabend ist ein zehnjähriger Junge in Heidelberg durch eine unbekannte Frau leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, saßen der Zehnjährige und sein Vater gegen 18 Uhr in der Grünfläche der Kurfürstenanlage und nahmen einen Snack zu sich. Der Vater und eine unbekannte Frau gerieten in einen verbalen Streit, der eskalierte. Die Unbekannte trat nach dem Kopf des Kindes und traf diesen am Kinn. Anschließend entfernte sich die Frau.

Die Unbekannte wird von der Polizei wie folgt beschrieben: Etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, 20 bis 30 Jahre alt und dunkle zum Zopf gebundene Haare. Sie soll eine grüne Jogginghose, ein schwarzes Shirt und einen grünen Rucksack getragen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06221-991700 zu melden.