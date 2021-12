Streetart-Künstler Akut zeigt Werke in ehemaligem US-Supermarkt

Heidelberg. Der Streetart-Künstler Akut zeigt von Samstag an großformatige Fotografien und Wandgemälde in der ehemaligen US-Siedlung Patrick-Henry-Village. Mit 1800 Quadratmetern Fläche ist das Heidelberger Ausstellungsgebäude nach Angaben der Initiatoren die deutschlandweite größte Galerie für Streetart. Der Name der im Herbst 2021 neu eröffneten Metropolink's Commissary erinnert an die ehemalige Nutzung als Supermarkt zur Versorgung der US-Armee in Heidelberg.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eine Sprecherin sagte, Ziel sei es, in dem entstehenden neuen Stadtteil Patrick-Henry-Village auf der Konversionsfläche als Galerie und kulturelle Begegnungsstätte erhalten zu bleiben. Im Mittelpunkt der Ausstellung "Insights" von Akut, der mit bürgerlichem Namen Falk Lehmann heißt, stehen Porträts.