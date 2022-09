Straßenkehrmaschine kippt um - Person in Heidelberg schwerverletzt

Heidelberg. Ein Fahrer einer Straßenkehrmaschine ist am Sonntagmorgen in Heidelberg schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, ging meldeten Zeugen gegen 5 Uhr, dass ein Straßenkehrfahrzeug einen Unfall hatte, bei dem der Fahrzeugführer angeblich aus dem Fahrzeug geschleudert worden sei. Als die Polizei eintraf, stellten sie fest, dass ein Arbeitskollege den Fahrzeugführer aus dem Fahrzeug befreite. Es hatte aufgeschaukelt und lag nun seitlich am Boden. Der Rettungsdienst versorgte den 51-jährigen Fahrer und brachte ihn in ein Krankenhaus. Bei Unfallaufnahme fanden sich Hinweise, dass bei dem Fahrzeug technische Mängel ursächlich sein könnten. Dies ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Verkehrsdienstes. Zeugen werden gebeten, den Verkehrsdienst Mannheim unter der Rufnummer 0621 174 4220 zu kontaktieren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1