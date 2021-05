Heidelberg. Zwei Straßenbahnen sind am Dienstagnachmittag in Heidelberg miteinander kollidiert. Nach ersten Informationen der Polizei sprang eine der Bahnen bei dem Unfall gegen 16.20 am Römerkreis aufgrund des Aufpralls aus den Schienen. Es könne in der Folge der Arbeiten am Unfallort zu Verkehrsbehinderungen an der Unfallstelle kommen.

Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand. Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.