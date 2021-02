Heidelberg. In der Bergheimer Straße in Heidelberg sind am frühen Mittwochabend ein Pkw und eine Straßenbahn kollidiert. Wie ein Sprecher der Polizei informierte, sind Polizei und Rettungskräfte im Einsatz. Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.

