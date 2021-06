Straßenbahn erfasst Fußgänger - 13-Jähriger verletzt

Eppelheim. Ein 13 Jahre alter Fußgänger ist am Sonntagnachmittag in Eppelheim von einer Straßenbahn erfasst worden. Dabei wurde der Jugendliche nach Angaben eines Polizeisprechers "nicht schwerer verletzt". Der 13-Jährige wurde dennoch für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Unfall in der Hauptstraße hatte sich gegen 14.08 Uhr ereignet.

Wegen der Arbeiten am Unfallort war die Hauptstraße zwischenzeitlich gesperrt. Größere Verkehrsbehinderungen entstanden dadurch nicht. Der Unfallhergang war zunächst noch unklar.