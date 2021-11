Straßenbahn bis nach Schriesheim?

Rhein-Neckar. Busse und Bahnen sind das Rückgrat des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in der Region. Doch im Schienennetz gibt es Lücken: So ist die Inselgemeinde Ilvesheim bislang allein durch Busse erschlossen. Das könnte sich ändern: Im Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) denkt man über eine Netzerweiterung nach. Das ist bei einem Mediengespräch am Dienstag im Mannheimer Stadthaus angeklungen.

Parallel mit Ilvesheim wäre demnach vorstellbar, Ladenburg und sogar Schriesheim per Straßenbahnschiene anzuschließen. In der Römerstadt gibt es zwar einen Bahnhof und der wird auch von S-Bahnen angefahren, aber er liegt am westlichen Stadtrand und damit etwas abgelegen von den Schulen und Wohngebieten eher im Osten.

Die RNV denkt über eine Netzerweiterung nach. © Christoph Blüthner

Die Idee, Ilvesheim und Ladenburg per Straßenbahn anzubinden, sei im Laufe der Jahre immer mal wieder diskutiert worden. Aktuell überprüft eine Potenzialanalyse, wie dieser – und andere – Bereiche des Verbundgebiets angeschlossen werden könnten.

Erste Ergebnisse der Analyse werden zum Jahresende erwartet, bestätigt ein Sprecher der Rhein-Neckar-Verkehr (RNV) das sehr frühe Entwicklungsstadium. Ob und gegebenenfalls auf welcher Trasse das Projekt realisiert werden könnte, würde in einem nächsten Schritt eine Machbarkeitsstudie analysieren. Auch welche Kosten mit einer solchen neuen Linie verbunden wären, kann noch lange nicht beantwortet werden.

Die genannte Potenzialanalyse sei Teil des „Strategiepapiers RNV 2030“, das intern Visionen und Möglichkeiten erarbeiten soll. Eine neue Querspange könnte zudem die Linie 5, die im großen Dreieck Mannheim - Heidelberg - Weinheim unterwegs ist, sinnvoll ergänzen und Wege für Fahrkunden verkürzen. miro