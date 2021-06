Im Liegestuhl mit Blick aufs Wasser eine Auszeit genießen: Das ist jetzt an mehreren Stellen auf beiden Seiten des Flusses möglich. Der Verein „NeckarOrte“ hat nun auch an der Ernst-Walz-Brücke eine Strandlandschaft als neuen Treffpunkt gestaltet. Außerdem wird im Juli neben der Skateranlage das „Rote Haus am Neckar“ an fünf Wochenenden mit 35 Auftritten von lokalen Bands für

...