Störche fliegen aus

Heidelberg. Insgesamt 65 junge Störche in über 30 Nestern: Der Zoo in Heidelberg hat in diesem Jahr viele gefiederte Sommergäste beherbergt. Wie der Tiergarten am Donnerstag mitteilte, haben die Störche in den vergangenen Tagen die großen Nester auf den Bäumen und Gebäuden im Zoo verlassen und sind mit ihrem Nachwuchs zu ihren Winterquartieren in Frankreich, Spanien oder Afrika aufgebrochen.

Der Zoo Heidelberg unterstützt die Arbeit für den Schutz der Weißstörche in Deutschland bereits seit vielen Jahren. Mit Erfolg: Die Zahl der Tiere steigt jedes Jahr weiter an. Auch wenn es in der Region inzwischen viele Störche gibt, gelten sie weiterhin als bedrohte Vogelart. „Es ist schön zu sehen, dass die Störche hier bei uns im Zoo einen Ort gefunden haben, wo sie gerne ihre Jungen aufziehen können. Dieses Jahr sind sehr viele Jungvögel geschlüpft“, freut sich Eric Diener, Vogelkurator im Zoo. Die Vögel fänden hier sehr gute Voraussetzungen vor: vor Fressfeinden geschützte Nester auf den hohen Bäumen, Nisthilfen auf Masten und Dächern sowie ausreichend Futter in den Flussauen und auf den umliegenden Feldern. her