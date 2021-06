Stimmung bleibt ruhig

Heidelberg. Die Polizei hat eine positive Bilanz der Nacht vor Fronleichnam gezogen. Trotz des sonnigen Wetters sammelten sich am Mittwochabend weniger Menschen als an den vorigen Wochenenden an den beliebten Treffpunkten in Heidelberg – also vor allem auf dem Neckarvorland und in der Altstadt.

Gegen 19 Uhr hielten sich bei überwiegend entspannter Stimmung auf der Neckarwiese bis zu 1500 vor allem junge Personen auf. Einzelne „Stresser“ habe man gezielt angesprochen, so die Polizei. Ermittelt wird gegen einen 22-Jährigen, der ein verbotenes Messer dabeihatte. Ab 22 Uhr befolgten die Besucher das derzeit geltende Aufenthaltsverbot und die Wiese leerte sich. Das Verbot hatte die Stadtverwaltung verhängt, nachdem am Pfingstwochenende Feiernde teils massiv randaliert und Einsatzkräfte der Polizei attackiert hatten.

Die Polizei ist derzeit rund um die Neckarwiese im Einsatz. © Philipp Rothe

Wie in den vergangenen Wochen kontrollierten die Beamtinnen und Beamten bis um 2 Uhr in der Nacht auch sogenannte Auto-Poser auf den Durchgangsstraßen am Flussufer. Rund 100 Fahrzeuge nahm die Polizei unter die Lupe – aus dem Verkehr gezogen wurde nur ein überlautes und technisch manipuliertes Quad.

Von entspannter Stimmung berichtete die Polizei auch am Bismarckplatz. In der Altstadt waren zwar zahlreiche Menschen unterwegs – allerdings ebenfalls weniger als an den Wochenenden. Anwohner meldeten sich zum Teil bei der Polizei über einzelne Personen zu beschweren, die laut krakelend durch die Straßen zogen. Diese habe man aber mit deutlichen Worten nach Hause geschickt, so die Polizei.

„Lage genau beobachten“

Auch wenn es in der Nacht vor dem Feiertag ruhiger blieb als erwartet: Die Polizei will ihre Präsenz zunächst aufrechterhalten. „Momente, wie wir sie erlebt haben, mit Angriffen gegen Polizistinnen und Polizisten und Sachbeschädigungen, will niemand mehr erleben“, teilte Siegfried Kollmar, Vizepräsident des Mannheimer Polizeipräsidiums mit. „Daher werden wir weiter die Lage genau beobachten, weiter starke Kräfte hier im Einsatz haben und bei Bedarf konsequent einschreiten und auch ermitteln.“ fab