Stickstoffdioxid seit Jahren unter Grenzwert: Umweltzone in Heidelberg entfällt

Heidelberg. Die Umweltzone in Heidelberg wird aufgehoben. Dies hat die Stadt Heidelberg am Dienstag mitgeteilt. Die Verkehrsbeschränkungen in der Heidelberger Umweltzone hätten ihren Zweck erfüllt. Seit vier Jahren liege der Stickstoffdioxid-Gehalt unter den Grenzwerten. Messungen des Landes Baden-Württemberg zeigten, dass die Umweltzone in Heidelberg nicht mehr erforderlich sei. Die Stadtverwaltung teile die Bewertung des Verkehrsministeriums und des Regierungspräsidiums (RP) Karlsruhe. Sie begrüßt die Aufhebung der Umweltzone. Der Entwurf für einen geänderten Luftreinhalteplan ist online unter www.heidelberg.de/umweltzone verfügbar.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1