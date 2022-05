Stau wegen Aktion der Gruppe "Die letzte Generation" in Heidelberg

Heidelberg. Eine sechsköpfige Gruppe von Menschen, die sich „Die letzte Generation" nennt, besetzt seit 7.50 Uhr am Montagmorgen eine Kreuzung in der Bergheimer Straße in Heidelberg. Sie fordert das Ende aller fossilen Energie. Ein etwa drei Kilometer langer Stau zieht sich aktuell von der Heidelberger Innenstadt bis zur A656 Kreuz Mannheim. Die Polizei ist um 8 Uhr eingetroffen und forderte die jungen Menschen mehrfach auf, die Straße zu verlassen. Die sechs Personen haben sich teils mit ihren Händen auf der Straße angeklebt.

