Statisten für Ballett gesucht

Wer will mitwirken an einem Tanzklassiker? Für zwei Vorstellungen des Stuttgarter Balletts mit John Crankos „Onegin“ am 29. und am 30. April sucht das Theater im Pfalzbau Ludwigshafen noch Statisten. Benötigt werden insgesamt acht Männer zwischen 16 und 30 Jahren, Größe zwischen 1,65 und 1,80 Meter. „Sie sollten sehr schlank sein, da die Kostüme entsprechend geschnitten sind“, sagte eine Sprecherin. Die Männer sollen die kleine Rolle von Dienern übernehmen und werden dabei fast nur stehen. Dafür zahlt das Theater eine Aufwandsentschädigung von 200 Euro. Interessierte können sich per Mail an Kai.Auffenfeld@Ludwigshafen.de wenden. lrs

