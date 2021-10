Starke Frauen als Schwerpunkt

Heidelberg. „L´Héritage – Das Erbe“ heißt ein Projekt, das die Heidelbergerin Kornelia Roth im Rahmen der Französischen Woche Heidelberg im Dezernat 16 (Emil-Maier-Straße 16) realisiert. Im Mittelpunkt steht eine historische Persönlichkeit, doch das Thema ist aktueller denn je: Vor 230 Jahren verfasste die Französin Olympe de Gouges als Erste die „Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin“, die sie als Protest zur bürgerlichen Erklärung von 1789 schrieb, da diese damit die Privilegien der Männer in den Verfassungsrang erhoben hatte. Frauen fanden dabei keine Erwähnung.

Immer wieder, erzählt die Künstlerin Kornelia Roth, sei sie im Laufe ihres Lebens in Situationen geraten, in denen ihr signalisiert worden sei, als Frau oder Mädchen „könne sie das nicht“. Sich mit Energie gegen solche Geschlechtsstereotypen zu stemmen, sei eine Art Leitmusik ihres Lebens geworden. Mit ihrem „L’Héritage“-Projekt, das durch ein Stipendium des Wissenschaftsministeriums gefördert wird, möchte sie gerade auch jungen Frauen Mut machen, stark zu sein, erzählt die Kalligraphin und Frankreichexpertin.

Am Dienstag, 18. Oktober, eröffnet die Heidelbergerin um 18.30 Uhr eine Ausstellung im „Café Leitstelle“ in der ehemaligen Feuerwache. Im Vorfeld hatte sie – auch über eine Meldung dieser Redaktion – Frauen gesucht, die von einem Zitat einer anderen Frau geprägt wurden. Das jeweilige Zitat und die Gedanken der Befragten dazu sind vom 11. bis 26. Oktober zu sehen (montags bis freitags von 12 bis 18 Uhr, während der „Französischen Woche“ auch Samstag und Sonntag von 12 bis 16 Uhr ).

Frauenrechtlerin zu Gast

Einen Tag später begrüßt Roth an gleicher Stelle die in Düsseldorf lebende Frauenrechtlerin Florence Hervé (19. Oktober, 19 Uhr), die einige Frauen der Pariser Commune vorstellen wird. Darunter ist die Lehrerin und Schriftstellerin Louise Michel, die die Entwicklung des sozialistischen Feminismus in Frankreich prägte.

Die Journalistin Hervé hat in Heidelberg studiert und machte unter anderem Schlagzeilen, weil sie das Bundesverdienstkreuz ablehnte, das ihr 2014 in Düsseldorf verliehen werden sollte. Für ihr unermüdliches Engagement für Frauenrechte hat sie indes gerne den Clara-Zetkin-Preis angenommen.

Der Film „Woman“ von Yann Arthus-Bertrand und Anastasia Mikova (Original mit frz. Untertiteln) wird am Dienstag, 21. Oktober, um 18.30 Uhr im Dezernat 16 gezeigt. Es ist ein Porträt von 2000 Frauen aller Altersgruppen aus 50 Ländern. Eintritt frei, Einlass ab 18 Uhr, anschließend gibt es die Möglichkeit zu einem Gespräch. Reservierung erforderlich unter kornroth@gmx.de. miro