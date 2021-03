Heidelberg. Es war im April 2018 das erste Hotel, das in der Bahnstadt öffnete. Nun bleibt das „Star Inn“ an der Ecke Speyerer Straße/Gottlieb-Daimler-Straße mit 299 Einheiten und fast 400 Betten für immer geschlossen – und auch sechs weitere Häuser der Kette unter anderem in Karlsruhe. Das teilen die beiden Insolvenzverwalter Holger Blümle und Tobias Hirte von „Schultze & Braun“ in Achern mit. Das Amtsgericht Karlsruhe habe zum 1. März das Insolvenzverfahren eröffnet. Wegen der Pandemiebedingungen sei kein Investor gefunden worden, der die Häuser übernehmen wollte. 120 Arbeitsplätze gehen verloren. miro