Städtetag trifft sich in Heidelberg

Heidelberg. Zwei Tage lang diskutieren rund 500 Vertreter der baden-württembergischen Städte im SNP Dome in Heidelberg. Die Hauptversammlung des Städtetags Baden-Württemberg steht ganz im Zeichen des kommunalen Klimaschutzes. Unter dem Titel „Stadt macht Klima – den Wandel gestalten“ kommen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, weitere Delegierte aus den 198 Mitgliedstädten sowie externe Gäste zusammen und befassen sich mit den Möglichkeiten und Herausforderungen von Klimaschutz vor Ort. In mehreren Workshops geht es um die Energiewende, digitale Angebote, klimabezogene Leitlinien bei Bauvorhaben und die Sicht junger Menschen auf gute Klimapolitik.

Bei Exkursionen können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Heidelberger Stadtteil Bahnstadt kennen lernen. Dort leben rund 6000 Menschen mit einem Bruchteil des durchschnittlichen Energiebedarfs, der aus erneuerbaren Quellen gedeckt wird. Denn die Gebäude sind allesamt im Passivhaus-Standard errichtet. Am Freitag steht die Akzeptanz in der Bevölkerung für Klimaschutzmaßnahmen im Mittelpunkt, als Gast wird Ministerpräsident Winfried Kretschmann erwartet.

