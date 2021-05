Städte feiern 60 Jahre Partnerschaft

Heidelberg. Heidelberg und Montpellier haben Grund zum Feiern: Am 13. Mai vor 60 Jahren unterzeichneten die damaligen Oberbürgermeister Robert Weber (Heidelberg) und Francois Delmas (Montpellier) im Rahmen einer Heidelberg-Woche in Montpellier den Partnerschaftsvertrag. Wie die Stadt am Dienstag in einer Mitteilung bekanntgab, habe es zuvor in den 1950er Jahren bereits Kooperationen zwischen den Universitäten beider Städte gegeben. Heidelberg und Montpellier möchten das Jubiläum im Herbst bei wechselseitigen Besuchen begehen.

AdUnit urban-intext1

„Beide Städte sind sich einig, dass wir die Freundschaft zwischen Heidelberg und Montpellier im Alltag der Bewohnerinnen und Bewohner durch enge Austausche in den Schulen, in der Bürgerschaft und in der Wirtschaft noch sichtbarer machen möchten. Zudem wollen wir uns unter anderem zusammen gegen Lebensmittelverschwendung engagieren“, betonte Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner.

Fotowettbewerb zum Jubiläum

Das Montpellierhaus in der Kettengasse gibt es seit 1986. © Philipp Rothe

Nach der Unterzeichnung der Städtepartnerschaft im Mai 1961 folgte ein reger Austausch zwischen Sportlern, Künstlern und den unterschiedlichsten Vereinen. In diesem Rahmen entstanden 1966 auch das Heidelberg-Haus in Montpellier und 20 Jahre später das Montpellier-Haus in Heidelberg.

Zum Jubiläum starten die beiden Städte einen Fotowettbewerb: Wer im Rahmen der Städtepartnerschaft mit Montpellier schöne oder originelle Fotos der vergangenen 60 Jahre besitzt, ist aufgerufen, diese bis zum 18. Juli unter dem Titel „Fotowettbewerb 60 Jahre Städtepartnerschaft zwischen Heidelberg und Montpellier“ an das Montpellier-Haus zu senden: Montpellier-Haus, Kettengasse 19, 69117 Heidelberg. Es wird darum gebeten, zu den Fotos möglichst auch die Namen der abgebildeten Personen sowie Datum und Ort der Aufnahme anzugeben.

AdUnit urban-intext2

Die interessantesten Bilder werden anschließend auf den Internetseiten der Städte Heidelberg und Montpellier sowie der beiden Häuser (Heidelberg-Haus und Montpellier-Haus) gezeigt. her