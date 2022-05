Stadtverwaltung Heidelberg informiert über Pläne zum Einsatz von Flusswärmepumpen

Heidelberg. Die Wärmeversorgung in Heidelberg soll noch „grüner“ werden. Wie die Stadtverwaltung bekanntgab, entwickle derzeit das Amt für Umweltschutz, Gewerbeaufsicht und Energie gemeinsam mit den Stadtwerken eine Strategie zur klimaneutralen Wärmeversorgung.

Was bisher schon in Heidelberg dafür getan wurde und was weiter geplant ist, erfuhren rund 100 Bürgerinnen und Bürger bei einer öffentlichen Informationsveranstaltung im Energiepark Pfaffengrund der Stadtwerke bereits am vergangenen Donnerstag. So wurden im Pfaffengrund in den vergangenen Jahren bereits verschiedene Anlagen gebaut, durch die der selbsterzeugte Anteil grüner Wärme an der Fernwärme bereits bei über 25 Prozent liegt. Insgesamt seien bereits 50 Prozent der Fernwärme CO2-neutral – dank des gestiegenen CO2-neutralen Anteils der beschafften Fernwärme aus Mannheim, hieß es. Im Energiepark konnten die Teilnehmenden auch das im Bau befindliche Luft-Wärme-Kraftwerk, die iKWK-Anlage (innovative Kraft-Wärme-Kopplung), von außen besichtigen.

Sechs mögliche Standorte

Derzeit prüfen die Stadt und die Stadtwerke in Heidelberg, inwiefern sich auch der Einsatz von Flusswärmepumpen lohnt. Diese beziehen rund zwei Drittel der Energie zum Heizen aus der Umwelt – das heißt, aus dem Fluss. Um die kostenlose Wärme nutzbar zu machen, benötigen diese Pumpen nur einen Anteil von rund einem Drittel der erzeugten Wärmemenge als Strom für den Antrieb, teilte die Stadt mit. Stamme dieser zudem aus erneuerbaren Energiequellen, sei die erzeugte Wärme Kohlendioxid-neutral.

Geprüft werden derzeit sechs mögliche Standorte am Neckar. In einer ersten Vorprüfung seien viele Kriterien berücksichtigt worden – wie die Nähe zum Fluss, die Möglichkeit des Anschlusses an Fernwärme-Hauptleitungen, Auswirkungen auf die Schifffahrt, Hochwasser- oder Naturschutz sowie Auswirkungen auf den Straßenverkehr. Denkbar seien jedoch auch bauliche Anlagen im Fluss oder schwimmende Konstruktionen. Diese sechs Standorte kommen näher in Betracht: der Abwasserzweckverband, das Kleeblatt Ernst-Walz-Brücke, der ehemalige Heidelberger Hafen, die Grünfläche bei der Autobahnzufahrt in Bergheim sowie ein Standort beim Neuenheimer Feld.

Als nächster Schritt soll nun eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben werden. Ende 2022 sollen dann auch die Bürgerinnen und Bürger dazu beteiligt werden, teilte die Stadtverwaltung mit. Gegenstand wird insbesondere die Gestaltung der möglichen Standorte und der Mehrwert für das umliegende Quartier sein.