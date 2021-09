„Stadtgeschichte im Gehen“ startet wieder

Heidelberg. Um Geschichte zu erleben, braucht es nicht unbedingt ein Museum – besonders nicht in einer Stadt wie Heidelberg, die auf eine bewegte Geschichte zurückblicken kann. Viele Spuren sind noch sichtbar – oft aber gilt es, bauliche und topografische Situationen zu rekonstruieren. Wie die Stadt am Freitag mitteilte, werden Michael Buselmeier und Hans-Martin Mumm nach einer Pandemiepause die historischen Spuren bei der Reihe „Stadtgeschichte im Gehen“ Interessierten zeigen. Geplant sind drei Rundgänge, jeweils sonntags um 11 Uhr: am 19. September in der Weststadt I (östlicher Teil), am 3. Oktober in der Weststadt II (westlicher Teil) und am 10. Oktober in Wieblingen.

Die Rundgänge sind eine Veranstaltung des Kulturamts der Stadt Heidelberg in Zusammenarbeit mit dem Heidelberger Geschichtsverein. Voraussetzungen für die Teilnahme sind eine Anmeldung beim Kulturamt (jeweils bis zum Donnerstag vor der Führung) sowie die Registrierung mit Namen, Adresse und Telefonnummer. Während der Führung muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.