Stadtbücherei Heidelberg wird zur Impfstation – Ausleihbetrieb läuft uneingeschränkt weiter

Heidelberg. Die Heidelberger Ärzteschaft betreibt ab dem 2. Dezember im Hilde-Domin-Saal der Stadtbücherei Heidelberg eine Impfstation. Dies teilte die Bücherei am Dienstag mit. . Impftermine sind über die Webseite der Stadt Heidelberg unter www.heidelberg.de/impfen buchbar. Bürgerinnen und Bürger, die sich hier impfen lassen, erhalten einen Geschenk-Gutschein für einen Schnupperausweis, mit dem sie sich unter Einhaltung der 2G-Regeln für eine dreimonatige kostenfreie Probenutzung der Bibliotheksangebote anmelden können. Die Gutscheine können dabei bis zum 31. Dezember 2022 eingelöst werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wegen der angespannten Corona-Lage müssen außerdem alle Lesungen und Kinderveranstaltungen des Kulturprogramms der Stadtbücherei für die kommenden drei Monate abgesagt werden. Ab voraussichtlich März 2022 soll das Programm wiederaufgenommen werden. Geimpfte und Genesene können den Service vor Ort zu den gewohnten Öffnungszeiten aber wie gewohnt nutzen. Zudem soll der Ausleihbetrieb der Bücherei uneingeschränkt weiterlaufen können. So ist der Kurzzeitaufenthalt zur Rückgabe der Medien an den Rückgabeautomaten im Foyer und an der Pforte des Bücherbusses zurzeit auch ohne 2G möglich.