Stadt will Fördermittel abgreifen

Heidelberg. Die Stadt Heidelberg möchte nach eigenen Angaben weitere mobile Raumluftreinigungsgeräte für Schulen anschaffen. Auf eigene Kosten hat die Verwaltung bereits 80 Apparate gekauft. Wie Oberbürgermeister Eckart Würzner in der Gemeinderatssitzung am vergangenen Donnerstag informierte, plant die Stadt, die in Aussicht gestellte Bundes- und Landesförderung bestmöglich für die Heidelberger Schulen zu nutzen.

Noch fehlen allerdings konkrete Förderrichtlinien. Deshalb wird der Gemeinderat gegebenenfalls im Sommer in einem Umlaufbeschluss über die konkrete Größenordnung einer Anschaffung entscheiden müssen, wenn das Förderprogramm vorliegt. Das Land Baden-Württemberg hatte jüngst eine Förderung mobiler Geräte und CO2-Sensoren an Schulen in Höhe von 60 Millionen Euro angekündigt. Zusätzlich soll es eine Bundesförderung in landesanteiliger Höhe von 26 Millionen Euro geben.

Geräte wie dieses sollen die Luft in Klassenräumen säubern. © dpa

Der Fördersatz des Landes soll 50 Prozent betragen. Die Hälfte der Kosten trägt die Kommune. Das Land wird noch eine Priorisierung vorgeben. Zunächst sollen mobile Geräte für schwer zu belüftende Räume aller Klassenstufen gefördert werden, danach CO2-Ampeln angeschafft werden. Davon besitzt die Stadt Heidelberg bereits 1000 Stück.

Sozialbürgermeisterin Stefanie Jansen wies abermals darauf hin, dass der Einsatz mobiler Luftfilter keineswegs das Lüften als wirksamste Maßnahme im Zusammenspiel mit Testen und Maske ersetzt. red

