Heidelberg. Bekommt Heidelberg eine Katzenschutzverordnung? Nach Mitteilung einer Sprecherin der Stadt werde derzeit geprüft, ob eine solche Regelung sinnvoll sei. . „Die Entscheidung soll in der ersten Jahreshälfte vorbereitet werden“, formulierte die Sprecherin auf Nachfrage dieser Redaktion. Eine solche Kastrationsverordnung hätte zur Folge, dass Katzenhalter dafür sorgen müssten, dass ihre „Freigänger“ kastriert und gekennzeichnet sind – etwa mit einem Chip.

AdUnit urban-intext1

„Eine Grauzone stellen allerdings Katzen dar, die offiziell niemandem gehören, aber ihre festen Futterstellen haben“, fügt die Sprecherin hinzu. Es lägen keine Schätzungen vor, wie viele verwilderte Samtpfoten es im Stadtgebiet gibt. Über den Inhalt der Katzenschutzverordnung müsse noch ausführlich diskutiert werden.

Tierschützer befürworten es

Tierschützer fordern seit Jahren eine solche Verordnung. „Es würde viel Leid verhindern“, sagt etwa Hellen Kühner, Gründerin des Vereins Straßenkatzen, dem aktuell rund 70 Mitglieder angehören, ist seit fast drei Jahrzehnten unermüdlich auch in Nachtschichten unterwegs, um verwilderte Katzen in der Stadt und Umgebung einzufangen, vom Tierarzt behandeln und kastrieren zu lassen und nach dem Freilassen jeden Tag zu füttern. Auch der Heidelberger Tierschutzverein drängt schon seit einigen Jahren auf den Erlass einer Katzenschutzordnung. „Das würde sehr helfen, das Leid der Katzen zu reduzieren“, sagt Iris Mathea, Assistentin des Geschäftsführenden Vorstands des Tierschutzvereins. Die Stadt sei in der Pflicht, dafür zu sorgen, dass die Population verwilderter Hauskatzen kontrolliert werde.