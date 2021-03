Heidelberg. Rund 2,3 Millionen Euro hat die Stadt Heidelberg im ersten „Corona-Jahr“ zur Abfederung der Pandemie-Auswirkungen bereitgestellt. Das hat Oberbürgermeister Eckart Würzner bei einem Pressegespräch am Montag im Rathaus bilanziert. Die wieder leicht steigenden Infektionszahlen betrachtet der Stadtchef nicht als sehr beunruhigend – und spricht sich für eine langsame, „an die Situation angepasste“ planvolle Wiederöffnungspolitik aus. Dank zwei Impfzentren, mehreren Testzentren und einem dichten Netz an Corona-Schwerpunktpraxen und immer mehr verfügbarem Impfstoff gebe es gute Voraussetzungen, um die weitere Verbreitung des Virus einzudämmen. Seit dieser Woche könnten im Kreisimpfzentrum (KIZ) im Stadtteil Pfaffengrund deutlich mehr Impftermine angeboten werden: 1600 Personen könnten im Laufe dieser Woche mit dem Vakzin von Astrazeneca versorgt werden, 750 mit dem von Biontech. Von der Ablehnung des Astrazeneca-Produkts sei bislang nichts zu spüren; alle Impftermine würden eingehalten. „Bitte informieren Sie sich genau, ob Sie zur aktuell priorisierten Impfgruppe gehören“, formuliert der Stadtchef einen Appell. Es habe in den vergangenen Tagen „einige Irritationen“ gegeben, weil Impftermine nicht durchgeführt werden konnten, verweist Würzner auf eine „nicht immer gelungene Kommunikation“ des Landes. Demnach hätten sich Menschen Impftermine geben lassen, die noch gar nicht für den Corona-Impfstoff vorgesehen sind. Technisch ist die Reservierung aber über die Internetseite des Landes möglich. Kommen solche Personen zum Impfzentrum, müssen sie ohne Impfung weggeschickt werden.

Alle Seniorenheime durchgeimpft

Die 15 Alten- und Pflegeheime der Stadt sind seit 28. Februar durchgeimpft: Alle Senioren und Mitarbeiterinnen, die sich impfen lassen wollten, hätten die Spritzen bekommen. Die Impfbereitschaft sei bei den älteren Herrschaften sehr groß gewesen, bei den Pflegekräften je nach Einrichtung zum Teil zurückhaltend: „Etwa bei 30 Prozent gab es Vorbehalte oder Informationsbedarf“, schätzt Würzner. Würzners Dank richtete sich auch an die mobilen Impfteams, die vom KIZ aus bereits 3500 Impfungen abgewickelt hätten.

Mit 50 000 Euro bezuschusste die Stadt bereits Schnelltests, die bei Testzentren, in Apotheken und bei Ärzten für Heidelberger mit 50 Prozent des Preises (bis 14,50 Euro) unterstützt werden. 80 000 kostenlose Tests vom Land gehen demnächst an Schulen und Kitas. miro