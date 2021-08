Stadt unterstützt beim Schulstart

Heidelberg. Damit die Heidelberger Schulen den Start ins neue Schuljahr unter Pandemiebedingungen bestmöglich bewältigen können, unterstützt die Stadt Heidelberg bei der Vorbereitung von Infektionsschutzmaßnahmen und digitalem Lernen. Das kündigte die Verwaltung in einer Pressemitteilung an.

Ausgabe von Corona-Tests: Das baden-württembergische Kultusministerium will den Schulstart mit regelmäßigen Tests in Schulen begleiten, um erhöhte Infektionen nach den Ferien zu vermeiden. Die Stadt Heidelberg gibt deshalb die vom Land finanzierten rund 125 000 Antigen-Selbsttests für die beiden ersten Schulwochen an alle Schulen aus.

Mobile Luftfilter: Die Stadt will die von Land und Bund angebotene Förderung mobiler Raumluftfiltergeräte und CO2-Sensoren nutzen. „Wir sind als Stadt bereits vor Monaten proaktiv gewesen und haben Schulräume, die schwer lüftbar sind oder in denen vulnerable Schülergruppen unterrichtet werden, auf eigene Kosten mit mobilen Luftreinigungsgeräten ausgestattet. Alle Schulen, die dies wünschten, konnten wir mit CO2-Ampeln versorgen. Hier sind wir deutlich weiter als andere Kommunen. Der nächste Schritt wäre nun die Ausstattung der Räume der Klassenstufen eins bis sechs, die bisher keine Luftfilter haben. Einen Bedarf von 400 zusätzlichen Geräten haben wir beim Land bereits angemeldet“, so Bürgermeisterin Stefanie Jansen.

Auch mit Filtern bleibe Lüften eine notwendige und gleichzeitig die wirksamste Maßnahme, so Jansen. Dringend notwendige Fensterreparaturen seien deshalb an mehreren Schulen durchgeführt worden.

Digitalisierung: Die Digitalisierung der Schulen habe seit Beginn der Pandemie einen Schub erlebt, vor allem, was die Ausstattung mit mobilen Endgeräten wie Laptops und Tablets betrifft. Auch die personelle Ausstattung des städtischen Teams der Schul-IT sei gewachsen, Schulen haben eine Hotline und individuelle Ansprechpartner. Bis Ende des Jahres sollen alle Schulen in städtischer Trägerschaft ans Glasfasernetz angebunden werden oder mit Richtfunk ausgestattet sein. Umfassend durch bauliche Modernisierungsmaßnahmen digitalisiert werden im kommenden Schuljahr außerdem das Helmholtz- und das Bunsen-Gymnasium. Auch das Hölderlin-Gymnasium wurde digital modernisiert. Der Ausbau der Digitalisierung aus Mitteln des Digitalpakts Schule und der dafür notwendigen städtischen Co-Finanzierung wird für weitere Schulen vorbereitet.

Förderprogramme: Zum Schulstart greifen wieder städtische Förderprogramme zur Unterstützung leistungsschwächerer Schüler – etwa die Sprachförderung. Der Förderunterricht ist freiwillig und ergänzend zum regulären Unterricht. Gelernt wird in Kleingruppen für die Kernfächer Mathematik, Deutsch und Englisch.