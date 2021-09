Stadt und Waldwende informieren

Heidelberg. Die Stämme im Wald im Mühltal sind mit roter Farbe markiert: Eigentlich sollten sie schon im Frühjahr gefällt werden. Wegen der Proteste von Naturschutzverbänden und Bürgern verschob die Stadt die Aktion in den Herbst. Nun wird es langsam Ernst. Die Stadt und Kritiker der geplanten Durchforstung laden am Sonntag, 12. September, und Donnerstag, 16. September, zu Infoveranstaltungen ein.

Die Initiative „Waldwende Heidelberg“ bietet am Sonntag, 12. September, eine Waldführung mit Diplom Forstwirt Volker Ziesling an. Treffpunkt ist der Turnerbrunnen am Ende der Mühltalstraße im Stadtteil Handschuhsheim – um 14 Uhr. „Die Durchforstungsmaßnahmen werden das gesamte Ökosystem destabilisieren“, davon ist Ziesling überzeugt. Die Initiative spricht von rund 1000 Bäumen, die insgesamt im Mühltal gefällt werden sollen.

Viele Bäume am Talweg Winterseite sind rot markiert. © Philipp Rothe

Die kommunale Forstbehörde bestätigt das nicht: „Eine genaue Zählung wurde noch nie vorgenommen“, hieß es auf eine Anfrage. Vor dem Start der Arbeiten lädt die Stadt Heidelberg zu einer Infoveranstaltung vor Ort ein. Sie findet am Donnerstag, 16. September, statt. Allen Interessierten stehen ab 17 Uhr die städtischen Forstexperten im Mühltal an der Wegekreuzung Talweg Winterseite/Schmalzwasenteichweg für Fragen zur Verfügung. Am gleichen Tag werden vorab die Vertreter der relevanten Gruppen bei einer Exkursion über die geplanten Arbeiten und deren Ziele informiert. Sofern die Coronalage stabil bleibt, werden rund 30 Interessierte der genannten Gruppen an der Exkursion teilnehmen. miro