Stadt sucht Parklets

Heidelberg. Parklets sind meist zusammengezimmerte Möbel, die den Menschen auf ehemaligen Parkplatzflächen mehr Freiraum bietet. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, wird 2022 das Pilotprojekt „Parklets“ auch in Heidelberg starten. Bürgerinnen und Bürger können ab sofort bei der Stadt einen Antrag stellen, um in der Saison 2022 (April bis Oktober) einen öffentlichen Parkplatz oder einen öffentlichen Freiraum in ihrer Straße als Erholungsort einzurichten. Nach Ablauf des Projekts Ende 2022 werde ein Fazit gezogen und entscheiden, ob das Projekt fortgesetzt wird, hieß es weiter.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei Parklets handelt es sich um Flächen im öffentlichen Raum, die für eine begrenzte Zeit kreativ in einen Erholungsort umgewandelt werden und der Allgemeinheit zur Verfügung stehen. Die Antragstellenden kümmern sich selbst um die Gestaltung und Errichtung des Parklets. Dabei müsse es sich um eine gebaute Konstruktion handeln, zum Beispiel aus Paletten gezimmert. Privatpersonen oder Vereine mit Bezug zum Wohnquartier können den Antrag stellen. Ein Leitfaden mit wichtigen Informationen und das Antragsformular sind unter www.heidelberg.de, Suchbegriff „Parklet“, zum Herunterladen zu finden. Pro Straßenzug kann höchstens ein Parklet errichtet werden. her