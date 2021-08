Stadt schafft 40 weitere Betreuungsplätze in Handschuhsheim

Heidelberg. Die städtische Kita Furtwängler Straße wird mit einem Anbau erweitert. Damit schafft die Einrichtung 40 weitere Betreuungsplätze für Kinder ab drei Jahren in Handschuhsheim. Das teilt die Stadt in einer Pressenotiz mit. Durch den Anbau können neben den bestehenden vier Gruppe zwei weitere Gruppen in die Kita einziehen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Zusage für den Anbau hat der Gemeinderat bereits vor der Sommerpause in einer Sitzung Ende Juli erteilt und veranschlagt für das Projekt 2,5 Millionen Euro. Geplant ist die Erweiterung der Kita in Holzmodulbauweise. Das ermögliche den Ausbau der Räumlichkeiten – im Vergleich zu konventionellen Bauweisen – in der Hälfte der Zeit und schaffe zeitnah die dringend benötigten Betreuungsplätze in der Kita.

Die Wahl der Modulbauweise reduziere laut Angaben der Stadtverwaltung nämlich Kosten, indem der gesamte Planungs- und Fertigungsprozess maximal optimiert werde. Langfristig würden mit der Umsetzung jeder weiteren Kita in dieser Bauweise Nebenkosten im Bau bedeutsam sinken.

Die Kita Furtwängler Straße ist dabei nicht die einzige Einrichtung in Heidelberg, deren Ausbau in dieser Bauweise geplant wird. Auch die Kitas Breisacher Weg im Stadtteil Rohrbach und Otto-Hahn-Straße im Emmertsgrund werden nach dem „Heidelberger Kita-Baukasten“ gebaut. Die Kita Furtwängler Straße wird im südöstlichen Grundstücksbereich um ein Geschoss erweitert. Dort sollen zwei Gruppenbereiche mit Intensiv- und Schlafraum entstehen, die über einen verglasten Flur mit dem Spielbereich an das bestehende Gebäude anschließen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Baubeginn im Spätherbst

Der bisherige Personalraum wird zu einem barrierefreien Besucher-WC umgebaut. Der Erweiterungsbau sieht auch einen zusätzlichen Sanitärbereich und einen Aufenthaltsbereich für das Personal vor. Das Dach soll begrünt werden und erhält eine Photovoltaikanlage. Der Beginn der Bauarbeiten ist für den Spätherbst 2021 geplant, so dass der Erweiterungsbau im Januar 2022 montiert werden kann.

Die Fertigstellung ist für Sommer 2022 anvisiert. Der größte Unsicherheitsfaktor für die Zeitplanung sind mögliche Verzögerungen bei der Materiallieferung.