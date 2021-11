Stadt plant Zukunft von Einzelhandel

Heidelberg. Die Stadt Heidelberg schreibt derzeit ihr Einzelhandelskonzept fort, um Bürgerinnen und Bürgern aus Heidelberg und der Umgebung gute Einkaufsmöglichkeiten in der Innenstadt und in den Stadtteilen bieten zu können. Wie die Stadtverwaltung am Mittwoch mitteilte, soll dabei zugleich die dynamische Entwicklung im Einzelhandel berücksichtigt werden. So sei am Mittwoch, 24. November, um 19 Uhr eine digitale Beteiligungsveranstaltung zur „Zukunft des Einzelhandels in Heidelberg“ geplant.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, teilzunehmen“, heißt es in der Mitteilung. Aus organisatorischen Gründen wird vorab um eine Anmeldung per E-Mail an buergerbeteiligung@heidelberg.de oder online unter www.heidelberg.de/einzelhandel gebeten.

Anregungen erlaubt

Ein Plakat hängt im Schaufenster eines Geschäfts in der Hauptstraße. © dpa

Bei der Veranstaltung wird nach der Begrüßung durch den Ersten Bürgermeister Jürgen Odszuck der Entwurf des Einzelhandelskonzeptes vorgestellt. Er wurde durch das Gutachterbüro „Junker + Kruse“ aus Dortmund zusammen mit der Verwaltung und einem Arbeitskreis mit Vertretern unter anderem aus dem Einzelhandel erarbeitet. Bei der Veranstaltung sowie im Nachgang online besteht bis zum 16. Dezember die Möglichkeit, Hinweise und Anregungen einzubringen. Im Anschluss werden die Rückmeldungen aus der Beteiligung ausgewertet und das Einzelhandelskonzept finalisiert. Die Beratung und Beschlussfassung im Gemeinderat ist im ersten Quartal 2022 vorgesehen.

Als Grundlage für die Fortschreibung des Einzelhandelskonzepts wurde von Oktober bis Dezember 2019 eine Bestandsaufnahme gemacht: Alle Ladengeschäfte im Einzelhandel und Lebensmittelhandwerk wurden flächendeckend erhoben. Kurz nach dem zweiten Lockdown im März 2021 erfolgte eine erneute Bestandserhebung, um die Auswirkungen der Pandemie betrachten zu können. her

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2