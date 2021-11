Stadt plant Zukunft des Einzelhandels - digitale Beteiligungsveranstaltung

Heidelberg. Die Stadt Heidelberg schreibt derzeit ihr Einzelhandelskonzept fort, um Bürgerinnen und Bürgern aus Heidelberg und der Umgebung gute Einkaufsmöglichkeiten in der Innenstadt und in den Stadtteilen bieten zu können. Wie die Stadtverwaltung am Mittwoch mitteilte, soll dabei zugleich die dynamische Entwicklung im Einzelhandel berücksichtigt werden. So sei am Mittwoch, 24. November, um 19 Uhr eine digitale Beteiligungsveranstaltung zur „Zukunft des Einzelhandels in Heidelberg“ geplant.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, teilzunehmen“, heißt es in der Mitteilung. Aus organisatorischen Gründen wird vorab um eine Anmeldung per E-Mail an buergerbeteiligung@heidelberg.de oder online unter www.heidelberg.de/einzelhandel gebeten.