Stadt plant Verbot von Alkohol

Heidelberg. Die heißen Temperaturen locken auch am späten Abend viele ins Freie. Stadt und Polizei stehen in engem Austausch und sehen auch für die kommenden Wochenenden besondere Herausforderungen. Aktuell werde an einer neuen Allgemeinverfügung für ein befristetes nächtliches Alkoholkonsum- und Alkoholverkaufsverbot in den Bereichen Altstadt und Neckarwiese an Wochenenden gearbeitet, teilte Sprecher Timm Herre mit.

AdUnit urban-intext1

Der Ausschank in der konzessionierten Gastronomie – also der Verzehr an Ort und Stelle – werde davon nicht betroffen sein.

Der genaue Geltungsraum und die gesetzte Zeit würden noch definiert. Das nächtliche Aufenthaltsverbot auf der Neckarwiese an Wochenenden soll befristet verlängert werden – allerdings soll es künftig erst um Mitternacht starten und nicht mehr um 22 Uhr. Genaueres wird die Stadt am Donnerstag, 17. Juni, mitteilen – die Allgemeinverfügungen gelten dann voraussichtlich ab Freitag, 18. Juni. her