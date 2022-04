Stadt lädt Bürger zu Yoga und Intervalltraining

Heidelberg. Yoga in Rohrbach, Athletiktraining in Wieblingen und Pilates in Kirchheim: „Sport im Park“ heißt ein kostenloses Angebot von Stadt und Sportvereinen, das ab der kommenden Woche in elf Stadtteilen Grünflächen regelmäßig zu Fitnessplattformen macht. Unter professioneller Anleitung dürfen alle mitmachen – und müssen sich dafür weder anmelden noch Mitglied im Verein werden. Beim Schnuppernachmittag am Freitag, 29. April (ab 16 Uhr) kann man einige Angebote schon einmal im Zollhofgarten in der Bahnstadt ausprobieren. Die wöchentlichen Kurse starten am 2. Mai.

Kursleiterin Nicole Jäger, Oberbürgermeister Eckart Würzner und Markus Wellenreuther vom Sportamt haben das Angebot am Montag in der Schwanenteichanlage vorgestellt. Jäger ist Übungsleiterin bei der Karnevalsgesellschaft Polizei Heidelberg und bietet bei „Sport im Park“-Kurse freitags auf der „Alla hopp“-Anlage in Kirchheim an. Um 9.30 Uhr kann man hier „Fit in den Tag“ Gymnastik machen, anschließend geht es bei Pilates an die Muskelarbeit. „Als ich von der Idee gehört habe, war ich sofort begeistert“, erzählt Jäger. Nun ist sie gespannt, wer jeweils zu den Übungsstunden kommt.

Kurse in elf Stadtteilen

Im vergangenen Jahr gab es die ersten Kurse, berichtet Wellenreuther. Von Juni bis September sei die Anzahl von fünf auf 14 Kurse gesteigert worden. Sie wurden in sechs Stadtteilen angeboten. „In diesem Jahr haben wir das Angebot auf 26 Kurse in elf Stadtteilen ausgeweitet“, ergänzt er. Ehrgeiziges Ziel sei es, bald in jedem Stadtteil den Bürgern ein Bewegungsangebot zu machen.

Und vielleicht lässt sich auf diese Weise ja auch das eine oder andere künftige Mitglied für das Vereinsprogramm begeistern, denkt Jäger auch an einen günstigen „Nebeneffekt“. „Die Vereine stellen die Übungsleiter“, bedankt sich Stadtchef Würzner, „die Stadt übernimmt die Organisation“.

Durchschnittlich zehn Teilnehmer haben im vergangenen Jahr geturnt oder ihre Ausdauer verbessert pro Kurs. Insgesamt 1200 Männer und Frauen. „Das würden wir gerne auf durchschnittlich zwanzig Teilnehmer steigern“ gibt Wellenreuther ein ehrgeiziges Ziel vor und hofft, dass neben Werbung und Mund-zu-Mund-Propaganda auch die Auftaktveranstaltung am Freitag weitere Interessenten motiviert, mitzumachen. „Man muss auch nicht in der ersten Stunde dabei sein, sondern kann auch erst im Juni mitmachen – oder wenn er Urlaub hat und etwas mehr Zeit.“. Anmelden muss man sich für die kostenlosen Kurse nicht, nur bequeme Sportkleidung anhaben und eine Matte beziehungsweise ein Handtuch mitbringen.

„Vorbeikommen, mitmachen und gemeinsam Spaß an der Bewegung im Freien haben – das ist Sport im Park“, fasst Würzner zusammen. Die Kurse stehen jedem offen, unabhängig von Alter, Geschlecht und Fitnesszustand. Jäger weiß aus 2021, dass Menschen mit körperlichen Einschränkungen genauso dabei sind „wie Neugierige und solche, die einfach mal eine Stunde vergessen wollen“.

Info: www.heidelberg.de/sportimpark