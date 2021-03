  Stadt kommt Land zuvor: Kostenfreie Selbsttests für Schülerinnen und Schüler aller Schulen

Heidelberg. Die Stadt Heidelberg kommt dem Land Baden-Württemberg zuvor: Für die verbleibenden Schulwochen im März hat die Stadt kurzfristig in eigener Regie Corona-Selbsttests für Schülerinnen und Schüler organisiert. Seit Montag werden die Selbsttests an alle Schulen in öffentlicher und freier sowie privater Trägerschaft verteilt, heißt es seitens der Verwaltung. Damit steht allen Schülerinnen und Schülern, die sich derzeit im Präsenzunterricht befinden, in dieser Woche ein kostenloser und freiwilliger Test zur Verfügung. Eine Fortführung dieses Angebotes ist auch für die kommende Woche geplant. Das Land Baden-Württemberg stellt erst nach den Osterferien Corona-Selbsttests an Schulen zur Verfügung.

Lehrerinnen und Lehrer werden die Anwendung der Tests erklären, die Kinder führen dann den Corona-Antigen-Schnelltest selbst durch. Sollte ein Testergebnis positiv ausfallen, muss das Kind von der Schule abgeholt werden und zu einem PCR-Test angemeldet werden.

„Die Stadt hofft, dass dieser zusätzliche Schritt hilft, dass die Schulen geöffnet bleiben können“, wurde in der Pressemitteilung weiter mitgeteilt. Die Organisation der Testdurchführung erfolgt durch die jeweilige Schule mit Unterstützung des Amtes für Schule und Bildung der Stadt Heidelberg.