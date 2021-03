Heidelberg. „Ich werde dem Gemeinderat am Donnerstag vorschlagen, das Projekt nicht weiter zu unterstützen“: Oberbürgermeister Eckart Würzner kündigte am Montag im Rathaus gegenüber Pressevertretern an, einen Schlussstrich unter die seit Jahren in Heidelberg diskutierte Erweiterung des „Marriott“-Hotels am Neckarufer zu ziehen. Hintergrund sei die existenzielle Situation, in der sich die Gästehäuser der Stadt wegen der Pandemie befinden. Ein weiterer Hotelausbau sei nicht mehr gerechtfertigt, sprach Würzner von einer geplanten „Fehlinvestition“.

Roland Ernst und seine Projektentwicklungs GmbH arbeiten seit gut einem Jahrzehnt an der Erweiterung. In den vergangenen fünf Jahren war es still darum geworden.

Bürger des Stadtteils wehren sich gegen die Erweiterung vor allem deswegen, weil ein großer Bereich des Pentaparks überbaut würde. Naturschutzverbände hatten 2016 den bereits vom Regierungspräsidium genehmigten Ausbau gestoppt, weil eine sieben Meter breite Promenade mit Stahlstützen zu nah am Fluss geplant war.

Das Hotel, in dem sich 2018 die Fußball-Nationalmannschaft mit Jogi Löw auf ein Länderspiel gegen Peru vorbereitete, hat rund 250 Zimmer und knapp 500 Betten. Im Anbau sollten Ein-Zimmer-Appartements entstehen, unter anderem für Patienten der Uniklinik. miro