Stadt Heidelberg zählt weiterhin zu beliebtesten Reisezielen Deutschlands

Heidelberg. Die Stadt Heidelberg zählt weiterhin zu den beliebtesten Reisezielen in Deutschland. Das hat eine Umfrage unter ausländischen Touristen ergeben. Viele Sehenswürdigkeiten in Deutschland ziehen Gäste aus aller Welt an. Doch welche Bauwerke und Naturschönheiten sind die beliebtesten der Republik? Mit dieser Frage wandte sich die Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) direkt an die internationalen Gäste. Rund 15 000 Menschen aus der ganzen Welt haben 2021/2022 ihren persönlichen Favoriten gewählt und so die Top 100 der deutschen Sehenswürdigkeiten bestimmt, heißt es in einer Pressemitteilung von Heidelberg-Marketing. Heidelberg ist demnach in dem Ranking gleich zwei Mal vertreten – mit Schloss (Top 4) und Stadt (Top 6).

Vierter und sechster Platz

„Ich bin mächtig stolz, dass es Heidelberg bei der Wahl der Top 100-Sehenswürdigkeiten in Deutschland gleich zwei Mal weit nach vorne geschafft hat“, sagt Heidelberg-Marketing-Geschäftsführer Mathias Schiemer laut Mitteilung. „Wenn man die Umfrage bereinigt und nur die Städte beziehungsweise die Sehenswürdigkeiten als Vergleich heranzieht, dann liegen wir mit Schloss Heidelberg auf dem vierten, mit der Altstadt auf dem sechsten Platz.“

So musste sich Heidelberg im Städteranking nur Rothenburg ob der Tauber, Berlin, Dresden, Hamburg und München geschlagen geben, bei den Schlössern und Burgen lagen Schloss Neuschwanstein, Schloss Hohenschwangau und die Burg Eltz vor dem Heidelberger Wahrzeichen.