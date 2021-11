Stadt Heidelberg verschiebt Bürgerfest

Heidelberg. Das Heidelberger Bürgerfest wird aufgrund der aktuellen Corona-Situation verlegt. Wie die Stadtverwaltung am Montag bekanntgab, soll das für den 16. Januar geplante Fest im Frühjahr 2022 in der neuen Großsporthalle „SNP dome“ und rund um die Halle an der Speyerer Straße stattfinden. Das Heidelberger Bürgerfest ist die zentrale Veranstaltung der Stadt für die Bürger. Dabei gibt es Mitmachaktionen sowie ein Bühnenprogramm, zahlreiche Heidelberger Institutionen und Vereine präsentieren sich und ihre Projekte. Das Bürgerfest findet alle zwei Jahre an unterschiedlichen Orten im Stadtgebiet statt – zuletzt 2020 im Patrick-Henry-Village.

