Stadt Heidelberg unterstützt Aufbau von Impfangeboten

Heidelberg. Die Stadt Heidelberg unterstützt den Aufbau weiterer Impfangebote in Heidelberg. Geplant sind zentrale gelegene Angebote in der Innenstadt, heißt es in einer Pressemitteilung. Zudem will die Stadt in Stadtteilen Räume und Ausstattung bereitstellen, die von lokalen Ärztinnen und Ärzten für Impfaktionen genutzt werden können. Daneben steht die Stadt in engem Austausch mit dem Rhein-Neckar-Kreis, um über die von dort betreuten mobilen Impfteams des Landes Impfmöglichkeiten im Stadtgebiet anzubieten. Eine Reaktivierung des geschlossenen Kreisimpfzentrums im Gesellschaftshaus Pfaffengrund ist von Seiten des Landes nicht geplant.

„Wir brauchen mehr Impfangebote vor Ort. Daran arbeiten wir gemeinsam mit unseren Partnern mit voller Kraft. Wir wollen mehrere Räumlichkeiten zur Verfügung stellen, in denen sich Bürgerinnen und Bürger zusätzlich impfen lassen können – sowohl in zentraler Lage als auch in möglichst vielen Stadtteilen“, sagt Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner: „Mein großer Dank gilt den Heidelberger Ärztinnen und Ärzten, die den Betrieb der neuen Angebote maßgeblich mitermöglichen. Im Gegenzug möchten wir die Ärzteschaft dabei unterstützen, ihre Patientinnen und Patienten möglichst eng versorgen zu können.“

Aktuell gibt es ergänzend zu den Impfangeboten der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte auch bereits eine dauerhafte Impfaktion (DIA) des Rhein-Neckar-Kreises in der ehemaligen Kantine der Alten Chirurgie (Im Neuenheimer Feld 110, 69120 Heidelberg). Die Vereinbarung von Terminen ist erforderlich, aktuell sind allerdings keine Termine mehr verfügbar. Mehr Informationen unter www.rhein-neckar-kreis.de/impfaktionen.

Einen Überblick über Impfangebote in Heidelberg gibt es unter www.heidelberg.de/impfen.

