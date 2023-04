Stadt Heidelberg ernennt Königin Silvia von Schweden zur Ehrenbürgerin

Heidelberg. Die Königin Silvia von Schweden wird von der Stadt Heidelberg aufgrund ihrer Verdienste zur Ehrenbürgerin ernannt. Wie die Stadt Heidelberg mitteilte, wird Oberbürgermeister Eckart Würzner der gebürtigen Heidelbergerin am Freitag, dem 26. Mai bei einem Festakt im Rathaus die höchste Abzeichnung der Stadt verleihen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Den Verdient rechtfertigt die Stadt mit ihrer gemeinnützigen Arbeit und der gegründeten World Childhood Foundation. Ziel der Foundation ist es, Kinder vor Gewalt und sexuellem Missbrauch zu schützen. Ein spezieller Fokus liegt auf den „Childhood-Häusern“, in denen Kinder und Jugendliche, die körperliche und sexualisierte Gewalt erlebt haben, in einem kinderfreundlichen, altersangepassten, angstfreien und geschützten Umfeld alle wichtigen Hilfen erhalten. Seit vier Jahren gibt es ein Childhood-Haus auch in Heidelberg.