Stadt erhöht auf 40 Prozent

Die Stadt Heidelberg baut das Angebot für bezahlbaren Wohnraum weiter aus. Wie die Stadtverwaltung am Freitag mitteilte, hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung die Fortschreibung des Baulandmanagements sowie eine Verdopplung der Quote von 20 auf 40 Prozent zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum mit großer Mehrheit beschlossen. Das Baulandmanagement schreibt als zentrales Instrument eine feste Quote vor, nach der Bauherrn bezahlbaren Wohnraum in neu gebauten Wohngebäuden schaffen müssen. Demnach sind künftig 40 Prozent der Flächen in neugebauten Wohngebäuden für preisgünstiges Wohnen vorgesehen. Dazu erhöht sich die Mietpreisbindung von zehn auf 30 Jahre. Über die sogenannte Objektförderung sollen sozial durchmischte Wohnquartiere entstehen, hieß es.

Zudem erhöht die Stadt den Anteil der preisgebundenen Mietwohnungen auf 30 Prozent. Bisher betrug dieser 20 Prozent. Darüber hinaus müssen sich Vorhabenträger von Neubauten an den Kosten für die technische und soziale Infrastruktur beteiligen.

Die im Zuge der Förderung entstehenden Wohnungen werden derzeit unter anderem auf den Konversionsflächen im Mark-Twain-Village und den Campbell Barracks gebaut. Auch in der Bahnstadt entstehen 83 geförderte Wohnungen, unter anderem am Europaplatz. Weitere sollen unter anderem im Kopernikusquartier zwischen Czernyring und Grüner Meile sowie zwischen Montpellier- und Czernybrücke gebaut werden. her