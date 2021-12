Stadt bietet digitale Informationsveranstaltung zur Kinderimpfung an

Heidelberg. Die Stadt Heidelberg bietet gemeinsam mit den Heidelberger Kinder- und Jugendärzten und dem Gesamtelternbeirat am Mittwoch, 22. Dezember, 20 Uhr, eine digitale Informationsveranstaltung zur Kinderimpfung an. Die Ärzte werden dabei auf häufig gestellte Fragen im Zusammenhang mit der Kinderimpfung eingehen und über Impfangebote für Kinder ab fünf Jahren in Heidelberg berichten. Die Teilnahme an der digitalen Veranstaltung sei ohne vorherige Anmeldung oder Registrierung möglich, hieß es in einer Mitteilung. Der Live-Stream ist über den Youtube-Kanal der Stadt erreichbar und wird als Aufzeichnung abrufbar sein: www.youtube.com/user/StadtHeidelberg.

