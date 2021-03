Heidelberg. Es sei ein „extrem außergewöhnlich glücklicher Zustand“, dass Maya D. (alle Namen von der Redaktion geändert) den Messerangriff überlebt habe, fasste der zuständige Staatsanwalt die Beziehungstat in einem Heidelberger Frauenhaus zusammen. Der Angeklagte habe seinem Opfer durch den Angriff mit einem Küchenmesser mehrere, lebensbedrohliche Verletzungen zugefügt: ein Zwischengefäß im Halsbereich sei aufgerissen, die Leber verletzt, die Atemmechanik massiv beschädigt worden. „Sechs Blutkonserven alleine reichten nicht aus – es brauchte auch enorm glückliche Umstände, um das Leben der Geschädigten zu retten“, so die Staatsanwaltschaft in ihrem Schlussplädoyer vor dem Landgericht Heidelberg am Mittwoch.

Im vergangenen Juli hatte der Angeklagte Ennis H. das Opfer, mit dem er nach orthodox-koptischen Recht verheiratet ist, vom Bahnhof abgeholt – mitsamt einem Strauß Blumen und der Hoffnung, sie nach den Streitigkeiten um einen anderen Mann wieder für sich gewinnen zu können.

Dass Maya D. auf die Liebesbekundungen ihres Ehemannes eher unterkühlt reagiert habe, sei nach Auffassung der Staatsanwaltschaft die Ursache für den anschließenden Gewaltexzess mit dem Küchenmesser in der Sozialeinrichtung in Heidelberg gewesen.

Nach dem Essen mit der gemeinsamen Tochter habe sich Ennis H. ein Küchenmesser gegriffen und heimtückisch auf seine Frau eingestochen. Da zentrale Mordmerkmale erfüllt seien, plädierte die Anklage auf eine lebenslange Freiheitsstrafe – auch, weil Ennis H. „eine tickende Zeitbombe“ sei und „jederzeit wieder ausrasten“ könne.

Angeklagter zeigt Reue

Es sei unstrittig, dass Ennis H. mehrmals zugestochen habe, erwiderte Verteidiger Mark-Fabian Schumacher. Gleichwohl sei die Tat nicht geplant gewesen, sein Mandant nach der Zurückweisung seiner Frau vielmehr „explodiert“. Ennis H. habe im Affekt zugestochen, betont Schumacher. Der Angeklagte sei daher wegen versuchten Totschlags zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren zu verurteilen.

Bei seinem Schlusswort zeigte sich der Angeklagte wie auch schon während des Prozesses reumütig: „Ich habe meine Liebe kaputt gemacht, meine Familie. Das tut mir unendlich leid“, so der 24-jährige. unter Tränen. Die Urteilsverkündung wird für kommenden Freitag erwartet.