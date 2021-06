St. Elisabeth übergeben

Heidelberg. Das Krankenhaus St- Elisabeth in Heidelberg-Handschuhsheim hat einen neuen Träger: Geschäftsführer Norbert Lenke übergab symbolisch im Beisein von Vertretern von „Patient21“ den Schlüssel an Christopher Muhr. Der Unternehmer aus Berlin hat eine besondere und moderne Vision für das Haus: „Ich glaube, dass wir das Traditionshaus hier in Handschuhsheim mit intelligenter IT in die Zukunft führen können, die schon heute abbildet, was künftig Menschen von Medizin und Pflege erwarten.“

„Ich freue mich über diese Entwicklung für unser Haus“, betont der bisherige Geschäftsführer Norbert Lenke. „Wir wussten, dass wir in sehr naher Zukunft einen erheblichen finanziellen Betrag nicht nur in unsere IT investieren müssen“, erläutert Lenke.

In den vergangenen Jahren sei die Klinik sehr erfolgreich von Ordensschwestern geführt worden. Jedoch ändere sich die Krankenhauslandschaft in Deutschland rasant, zahlreiche Kliniken würden fusioniert, weil die gesetzlichen Bestimmungen häufig für ein Haus alleine nicht mehr zu bewältigen seien und immer komplexer werden. miro