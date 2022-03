SRH spendet 300 000 Euro

Heidelberg. Das Gesundheits- und Bildungsunternehmen SRH und seine Mitarbeitenden spenden zur Unterstützung der Menschen in der Ukraine 300 000 Euro an die „Aktion Deutschland Hilft“. Das teilte ein Sprecher der SRH Holding mit. Die gemeinnützige Stiftung mit Hauptsitz in Heidelberg hatte seine Mitarbeitenden bundesweit zu Spenden aufgerufen, welche nun mehr als verdoppelt worden seien.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Geld zu sammeln ist richtig und wichtig, da davon die Güter gekauft werden können, die am dringendsten benötigt werden“, wird SRH-Vorstandsvorsitzender Christof Hettich in der Mitteilung zitiert. „Doch es bahnt sich eine humanitäre Katastrophe an; deshalb braucht es neben monetärer Unterstützung gleichzeitig auch konkrete Hilfsgüter und medizinische Ausrüstung. Wir müssen sehr schnell und unbürokratisch Hilfe leisten, wo immer es möglich ist.“

„Wir sind sehr stolz auf die Hilfsbereitschaft und das Engagement unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, ergänzte Vorstand Patrick Mombaur. „Im Team erreichen wir mehr als allein. Weitere Unterstützungsmaßnahmen werden aktuell organisiert, denn die Not wird in den kommenden Wochen und Monaten sicher noch massiv zunehmen.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Der Vorstand der SRH hatte nach Beginn des Krieges in der Ukraine zu Spendenaktionen aufgerufen und unterstützt zahlreiche Hilfsaktionen, die an praktisch allen rund 80 bundesweiten Standorten der SRH organisiert wurden und werden. red