Spuren der Wasserburg

Um die Bauleidenschaft der Wittelsbacher geht es am kommenden Sonntag, 20. November, um 14 Uhr im Schloss und Schlossgarten Schwetzingen. Die mit Leidenschaft betriebene Gestaltung der Schlossarchitektur fügt sich nach Angaben der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberge in in das Themenjahr „Liebe, Lust, Leidenschaft. Leben in Schlössern und Klöstern“ ein. Den Rundgang mit Sonderführung zur Schlossarchitektur gestaltet Barbara Clemens.

Schloss Schwetzingen ist einst aus einer Wasserburg heraus entstanden. Bis heute ist dies an Schießscharten, Bossenquadern, Schlusssteinen und Gewölbeformen der mittelalterlichen Burganlage zu erkennen. Nach dem Umbau zu einem Jagdschloss der Renaissance hinterließen auch die nachfolgenden Generationen ihre architektonischen Spuren. Die Führung berichtet anhand vieler baulicher Details über die wechselvolle Geschichte des Schlosses und die unterschiedlichen Baumeister.

Für die Führung im Schwetzinger Schloss ist eine Anmeldung unter Telefon 06221/ 65 88 80 erforderlich, da die Teilnehmerzahl auf 25 begrenzt ist. Die Teilnahme kostet pro Person 12 Euro, ermäßigt 6 Euro. Familien zahlen 30 Euro. Die Führung dauert insgesamt anderthalb bis zwei Stunden. red