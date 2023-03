Sprengkörper am Waldrand

Selbst gebaute Sprengkörper haben Spezialisten des Landeskriminalamts am Samstagabend gegen 22.30 Uhr bei Bad Dürkheim zur Explosion gebracht. Wie ein Sprecher der zuständigen Polizeidirektion in Neustadt an der Weinstraße bestätigte, hatten Spaziergänger die Gegenstände bereits am Nachmittag zufällig in der Handlage „Am Schlamberg“ entdeckt und die Polizei verständigt. Während der Sprengung war nur einige Hundert Meter entfernt gerade die Dürkheimer Weinbergnacht im Gange. Mehrere Tausend Menschen liefen durch die mit Beamern angestrahlten Rebzeilen, als es einen lauten Knall gab. Für sie habe aber keine Gefahr bestanden, hieß es gestern.

Hubschrauber im Einsatz

Nähere Angaben, um was es sich bei den Sprengkörpern genau handelte, konnten die Beamten auch am Montag noch nicht machen. Die Ermittlungen liefen, so ein Sprecher in Neustadt. Man erhoffe sich Ergebnisse für Dienstag. Tatsache scheint aber zu sein, dass die Experten die Gegenstände für derart gefährlich hielten, dass sie sie noch vor Ort kontrolliert zur Explosion bringen wollten. Um sicherzustellen, dass sich in der Nähe keine Menschen befinden, sei das Gelände von einem Hubschrauber mit einer Wärmebildkamera überflogen worden. Verzögert hatte sich die Sprengung zunächst wegen technischer Schwierigkeiten mit einer Drohne. Sicherheitskräfte sperrten den Bereich. sal