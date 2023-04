Sportlicher Kalender zum Mitmachen

Heidelberg ist eine sportliche Stadt: Das zeigt sich auch im Veranstaltungskalender. Neben internationalen und nationalen Sportereignissen gibt es viele Möglichkeiten zum Zuschauen und Mitmachen:

SAS Halbmarathon: Die TSG 78 Heidelberg erwartet und 3500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Sonntag, 23. April, ab 9.15 Uhr, zum Start in der Friedrich-Ebert-Anlage. Die Strecke führt durch die Hauptstraße, über die Alte Brücke, durch Neuenheim, über den Philosophenweg nach Ziegelhausen und Schlierbach. Am Schloss vorbei geht es zum Ziel auf dem Uniplatz; 350 Höhenmeter werden zurückgelegt (www.sashalbmarathon.tsg78-hd.de).

Quidditch: Am Samstag und Sonntag, 13. und 14. Mai 2023, werden zum European Quidditch Cup (EQC) in Heidelberg Teams aus ganz Europa erwartet. Die besten 32 Mannschaften aus bis zu zehn europäischen Nationen werden im und hinter dem Fritz-Grunebaum Sportpark, auf dem Gelände der RGH, auf dem Kunstrasenplatz des HRK und dem Rasenplatz des Heidelberg Sportclubs um den europäischen Pokal spielen.

Ruderregatta: Am Samstag und Sonntag, 20. und 21. Mai, werden bei der 89. Auflage Heidelberger Ruderregatta mehrere Hundert Boote ins Wasser gelassen. Die Strecken reichen von 350 bis 1500 Metern. Meldeschluss ist am 10. Mai (www.regatta-hd.de).

Zollsportmeisterschaft: Die 16. Deutsche Zollsportmeisterschaft findet von Donnerstag bis Samstag, 22. bis 24. Juni, in Heidelberg statt. In unterschiedlichen Disziplinen von Fußball, Volleyball und Beachvolleyball über Leichtathletik (unter anderem Läufe über 400 und 1500 Meter, Hochsprung) und Geländelauf bis hin zu (Nordic-)Walking, Schwimmen und Bodyfit messen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Einige Wettbewerbe stehen auch für Personen offen, die nicht Zollbeamtinnen und Zollbeamte sind. Mehr Informationen zur Anmeldung gibt die Deutsche Zollsporthilfe im Internet unter www.deutsche-zollsporthilfe.de.

Drachenboot-Cup: (1. Juli) Der Wassersportclub 1931 Heidelberg-Neuenheim lädt am Samstag, 1. Juli, ab circa 8.30 Uhr zum 16. Drachenboot-Cup auf dem Neckar ein. Bis zu 18 Sportler, eine Steuerfrau sowie ein Taktgeber, der Trommler, sitzen in einem Boot. 250 Meter werden zurückgelegt. Anmeldung bis 15. Mai (www.drachenbootcup-hd.de).

NCT-Lauf: Bereits zum zwölften Mal startet von Freitag bis Sonntag, 7. bis 9. Juli, der NCT-Lauf (www.nct-lauf.de).

Bahnstadtlauf: Anmeldung für den „Reischmann Bahnstadtlauf“ am 8. Juli (www.bahnstadtlauf.de) ab sofort. red