  Sporthalle nach Brand einsturzgefährdet

Heidelberg. Nach einem Brand einer Sporthalle der Geschwister-Scholl-Schule in Heidelberg am Freitagabend ist das Gebäude einsturzgefährdet. Dies stellte sich nach Polizeiangaben bei einer Überprüfung am Montagmorgen heraus. Eine Begehung und Untersuchung der abgebrannten Halle sei damit vorerst nicht möglich. Der Brandort wurde bis auf Weiteres beschlagnahmt. Die Ermittlungen werden fortgesetzt.

Ein Großaufgebot der Feuerwehr war am Freitagabend bis in die Nacht damit beschäftigt gewesen, die Flammen zu löschen. Vier namentlich bekannte Jugendliche stehen im Verdacht, den Brand gelegt zu haben. Die Flammen griffen schnell auf die gesamte Sporthalle über, die wenig später komplett in Brand stand. Das Feuer beschädigte auch Containerbauten.

Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Sachschaden ist weiter unklar.