Heidelberg. Vier Jugendliche stehen im Verdacht, den Brand einer Sporthalle der Geschwister-Scholl-Schule in Heidelberg-Kirchheim verursacht zu haben. Wie die Polizei am Wochenende mitteilte, wurde das Feuer am Freitagabend gegen 19.50 Uhr gemeldet. Die Flammen griffen schnell auf die gesamte Sporthalle über, die wenig später komplett in Brand stand. Das Feuer beschädigte auch Containerbauten. Ein Großaufgebot der Feuerwehr war bis in die Nacht damit beschäftigt, die Flammen zu löschen.

Zur Höhe des Schadens konnte die Polizei am Wochenende noch keine Angaben machen. Experten der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. Die Namen der vier verdächtigen Jugendlichen sind der Polizei bekannt.

43-Jährige verletzt

Noch unklar ist die Ursache eines Wohnungsbrandes am Samstagmittag in Handschuhsheim. Das Feuer war in einer Küche ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen. Eine 43-jährige Bewohnerin kam jedoch mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Die Hans-Thoma-Straße wurde während der Löscharbeiten für etwa eine Stunde gesperrt. fab

