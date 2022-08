Spitzenplatz für die Uni

Heidelberg. Die Universität Heidelberg hat wieder einmal einen Spitzenplatz belegt: Zum zehnten Mal nacheinander liegt die Ruperto Carola bei der Anzahl der von der Studienstiftung des deutschen Volkes geförderten Stipendiaten bundesweit an der Spitze: 695 Studierende an der Universität Heidelberg werden derzeit mit einem Stipendium der Studienstiftung unterstützt. Damit ist sie – mit großem Abstand – deutschlandweit die Hochschule mit der höchsten Zahl der Geförderten. An Position zwei und drei befinden sich die Ludwig-Maximilians-Universität München (435 Stipendiaten) und die Westfälische Wilhelms-Universität Münster (429).

Motivation und Engagement

Die Studienstiftung fördert talentierte Studierende und Doktoranden, die sich durch Leistungsstärke, hohe Motivation, breite außerfachliche Interessen sowie gesellschaftliches Engagement auszeichnen.

Nach der neuen Auswertung werden annähernd zweieinhalb Prozent der Studentinnen und Studenten an der Ruperto Carola von der Studienstiftung gefördert. So weist Heidelberg eine Förderquote von 2,44 Prozent auf und liegt damit deutlich über dem Bundesdurchschnitt, von 0,35 Prozent. Im vergangenen Jahr hatte die Studienstiftung insgesamt 686 Heidelberger Stipendiaten vermeldet. 2020 waren es 639. red/sko